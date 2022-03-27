«الحمى الصفراء».. أسبابها وعلاج أكثر أمراض الربيع انتشارًا

هناك الكثير من الأمراض النادرة التي فشل فيها العلم في إيجاد علاج لها، ومن بينها الحمى الصفراء والتي استمدت اسمها من حقيقة أن أحد العلامات والأعراض وهو اصفرار الجلد وبياض العينين، فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تحدث معظم حالات الحمى الصفراء في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

حتى الآن، لا يوجد علاج معروف للحمى الصفراء، ومع ذلك فإن غالبية الذين يعانون منه يميلون إلى التعافي على الرغم من أن حوالي 15 في المائة من المصابين بالحمى الصفراء يدخلون في مرحلة قد تكلفهم حياتهم وفقًا لما ذكره موقع " healthybuilderz" الطبي.

الأسباب الشائعة:

يقول الأطباء إن المسؤول عن الحمى الصفراء هو فيروس يسمى flavivirus. وينتشر الفيروس المذكور عن طريق لدغة البعوض، والذي يمكن أن تصاب البعوضة بفيروس الفلافيف في كل مرة تلدغ شخصًا أو قردًا يحمل الفيروس.

أكد الأطباء، أن الحمى الصفراء منتشرة في مناطق من الكوكب حيث ينتشر البعوض الفيروس بشكل كبير، حيث إن هذا شائع في 32 مقاطعة في إفريقيا و 13 مقاطعة في أمريكا اللاتينية، وتشير التقديرات إلى إصابة 200000 شخص سنويًا.

وأوضح الخبراء أنه حتى لو لم تكن البعوضة التي تنقل الفيروس المصفرة موجودة في المكان الذي تعيش فيه ، فلا يزال من الممكن أن تصاب بالحمى الصفراء، حيث يمكن أن يحدث هذا إذا سافرت إلى حيث تكون الحمى الصفراء شائعة و هذا هو السبب في أن طبيبك قد يسألك عما إذا كنت قد سافرت مؤخرًا وإلى أين إذا كان يشتبه في أنك تعاني من الحمى الصفراء.

العلامات والأعراض:

يمكن أن تظهر العلامات والأعراض في غضون 3 إلى 6 أيام فقط بعد لدغة البعوضة الحاملة لفيروس الفلافي، حيث تتشابه العلامات والأعراض الأولية للعدوى مع تلك الخاصة بالأنفلونزا، وتشمل الصداع وآلام العضلات وآلام المفاصل والحمى والقشعريرة.

وتميل المرحلة الحادة من الإصابة إلى الاستمرار لمدة 3 إلى 4 أيام فقط، حيث يعاني الشخص المصاب بالحمى الصفراء والموجود في المرحلة الحادة من العلامات والأعراض المذكورة أعلاه، بصرف النظر عن هؤلاء، قد يعاني أيضًا من فقدان الشهية والاحمرار.

وغنى عن القول أن المرحلة السامة عادة ما تكون مميتة، فإذا ظهرت العلامات والأعراض بعد حوالي 24 ساعة من المرحلة الحادة، فهذا مؤشر على أن المرحلة السامة قد بدأت.

بصرف النظر عن العلامات والأعراض المصاحبة للمرحلة الحادة ، فإن المرحلة السامة تأتي مع أعراض إضافية، وكثير منها خطير للغاية، وتشمل بعضها آلام في البطن ، وانخفاض إنتاج البول ، والهذيان ، والنوبات، عدم انتظام ضربات القلب، والنزيف من العين والأنف والفم ، والقيء مع الدم في بعض الأحيان.

كيفية العلاج:

لسوء الحظ، لا يوجد علاج معروف للحمى الصفراء ومع ذلك، هناك لقاح يمكنه إبعاده، على الرغم من أنه غير مجدي إذا كانت العدوى تحدث بالفعل، والهدف هو التحكم في العلامات والأعراض المختلفة للحمى الصفراء.

ويحتاج جهاز المناعة إلى تقوية حتى يتمكن جسم المريض نفسه من محاربة العدوى التي تحدث في الداخل، فمن المهم زيادة تناول السوائل لمنع الجفاف وخفض درجة حرارة الجسم.