ضبط 41 متهما كونوا 14 تشكيلا عصابيا على مدار أسبوع

واصلت وزارة الداخلية جهودها الموسعة لضبط العناصر الإجرامية وجميع مظاهر الإخلال بالقانون في جميع المحافظات خلال الأسبوع المنقضي.

وتمكنت جهود أجهزة الأمن على مدار 7 أيام من ضبط 14 تشكيلا عصابيا، ضم 41 متهما اعترفوا بارتكاب (57) حادث سرقة متنوعة.

كما نجح رجال الأمن خلال تلك الحملات في ضبط (67) قضية أحداث، وإعادة (6) سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 61 حادثا متنوعا، أبرزها (قتل عمد، وسرقة بالإكراه، وحريق عمد، وانتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 91 متهماً.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيقات.