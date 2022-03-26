السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أبرز رسائل «كاجامي» رئيس رواندا من قصر الاتحادية

السيسي
السيسي

عبر الرئيس الرواندي اليوم عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المتبادل بين البلدين بقصر الاتحادية.

وخلال المؤتمر تم الاتفاق على تطوير العلاقة بين البلدين، وتعميق الشراكة لكي تزدهر كافة النشاطات المختلفة.

ووجه رئيس رواندا من مصر عدة رسائل، حيث عبر بول كاجامى عن مدى امتنانه الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية، لما نتج عن الاستقبال المميز خلال زيارته لمصر.

وترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز رسائل رئيس رواندا 

-  قال الرئيس الرواندي إن الاتفاقيات التي تم توقيعها تشتمل على العلاقات طويلة الأمد والتبادل المستمر في كافة النشاطات وفي شتي المجالات.

- خلال المؤتمر تحدث عن جائحة كورونا، ومدى تعاون البلاد من أجل التصدي لها، وأهمية التعاون بين البلاد عالميا للمرور من الأزمة التي أثرت على اقتصاد العديد من البلاد.

- قال خلال اللقاء إنه لايزال لديه ذكريات جميلة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرواندا. 

- أكد خلال المؤتمر على ضرورة التعاون بين البلاد، ووصف تلك المرحلة بأنها نقطة انطلاق جيدة لتعظيم الاستفادة من مجالات التجارة الحرة في أفريقيا وهو ما سيخلق العديد من الفرص.

- وجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي: «تعزيز العلاقة بين البلدين أمر لابد منه وينتج عنه تنمية مستدامة».

- شكر الرئيس السيسي وعبر عن مدى سعادته بالاستقبال المشرف بقصر الاتحادية.

الرئيس الرواندى الاتحادية عبدالفتاح السيسي المؤتمر الصحفي المؤتمر العلاقة المثمرة العلاقة بين البلدين الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

نجل عبدالرحمن أبوزهرة يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالده (خاص)

قنوات عرض مسلسل الاختيار 3 أبرز مسلسلات رمضان 2022

لحظة سقوط رجائى عطية فى المحكمة قبل وفاته (صورة)

بشرى للجميع.. جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 بالزيادة الجديدة

بعد ضربات التحالف.. ميليشيا الحوثي توقف عملياتها التي تستهدف السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمقصود عبدالكريم

خمسة نصوص قصيرة

د.أحمد الخميسى

الحرب بين تجارة السلاح والمبادئ

ماجد حبته

بايدن على الحدود.. تقريبًا!

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

صور

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية التركي: نتعاون مع إسرائيل لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا