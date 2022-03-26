أبرز رسائل «كاجامي» رئيس رواندا من قصر الاتحادية

عبر الرئيس الرواندي اليوم عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المتبادل بين البلدين بقصر الاتحادية.

وخلال المؤتمر تم الاتفاق على تطوير العلاقة بين البلدين، وتعميق الشراكة لكي تزدهر كافة النشاطات المختلفة.

ووجه رئيس رواندا من مصر عدة رسائل، حيث عبر بول كاجامى عن مدى امتنانه الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية، لما نتج عن الاستقبال المميز خلال زيارته لمصر.

وترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز رسائل رئيس رواندا

- قال الرئيس الرواندي إن الاتفاقيات التي تم توقيعها تشتمل على العلاقات طويلة الأمد والتبادل المستمر في كافة النشاطات وفي شتي المجالات.

- خلال المؤتمر تحدث عن جائحة كورونا، ومدى تعاون البلاد من أجل التصدي لها، وأهمية التعاون بين البلاد عالميا للمرور من الأزمة التي أثرت على اقتصاد العديد من البلاد.

- قال خلال اللقاء إنه لايزال لديه ذكريات جميلة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرواندا.

- أكد خلال المؤتمر على ضرورة التعاون بين البلاد، ووصف تلك المرحلة بأنها نقطة انطلاق جيدة لتعظيم الاستفادة من مجالات التجارة الحرة في أفريقيا وهو ما سيخلق العديد من الفرص.

- وجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي: «تعزيز العلاقة بين البلدين أمر لابد منه وينتج عنه تنمية مستدامة».

- شكر الرئيس السيسي وعبر عن مدى سعادته بالاستقبال المشرف بقصر الاتحادية.