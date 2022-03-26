القومي للإعاقة: المجتمع المدني له دور كبير في تغيير ثقافة المجتمع تجاه ذوي الهمم

شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في حفل تخرج عدد من ذوي الإعاقة من منحة "SEED 01"، الذي نظمته مؤسسة "حلم" ظهر اليوم السبت، بمتحف الحضارة بمدينة الفسطاط، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، الشكر للدكتورة إيمان كريم لحضورها فعاليات تخرج منحة "SEED 01"، مؤكدة على ضرورة أن تشمل التدريبات جميع الإعاقات ولا تقتصر على إعاقة بعينها، مع إتاحة فرصة إبداء الرأي للأشخاص ذوي الاعاقة في التدريبات والبرامج التي سيشاركون فيها .

ومن جهتها، أشادت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، بالمبادرات المجتمعية المختلفة التي تطلقها مؤسسات المجتمع المدني على مستوى محافظات الجمهورية لتنمية مهارات الأشخاص ذوي الاعاقة وتأهيلهم لسوق العمل، لافتة إلى أن ذلك يتفق مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، ويتماشى مع إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدني.

وأشارت إلى أن عمل منظمات المجتمع المدني في المحافظات إلى جانب مؤسسات الدولة له دور كبير في تغيير ثقافة المجتمع حول الأشخاص ذوي الهمم، والتأكيد على أنهم أشخاص فاعلين في المجتمع، من خلال البرامج والمنح وفرص العمل التي تعمل هذه الجمعيات على توفيرها لهم .

جدير بالذكر أن برنامج SEED من أكاديمية حلم قدم منحة مجانية لـ500 شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، ويأتي تحت رعاية وزارة التضامن، بالشراكة الاستراتيجية مع دروسوس، وبرعاية من بنك القاهرة، وبدعم من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جيكا)، وسفارة جمهورية ايرلندا، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية وشركة راية.