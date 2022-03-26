بعيدًا عن السيناريوهات الدرامية.. نظرة في حياة الأمهات العازبات

تجارب الانفصال مختلفة، لن تصدق سيدة مقبلة على الطلاق سيناريو من سبقتها إليه بالكامل، ولكن كل سيدة بصدد التعرض لهذه التجربة، هي بالطبع في حاجة للدعم، تريد أن تشعر بأن كل شيء سوف يصبح أفضل، خاصة في حال وجود أطفال، وهو ما ورد في التجربة التالية والتي ذكرها موقع "metro".



كيف حال الأولاد؟ سأل الجميع هذا، ورؤوسهم مائلة إلى جانب واحد في القلق، عندما سمعوا عن طلاقي، ففكرة أن أولادك ستكون نتائجهم أسوأ عندما تقرر أنت ووالدهم الانفصال، هي فكرة مترسخة في وعينا الجماعي بحيث نادراً ما يتم التشكيك فيها؛ هذا هو جزء من السرد الأبوي المتألم الذي تصفه كارولين كريادو بيريز في كتابها "المرأة الخفية" كطريقة تفكير كانت موجودة منذ فترة طويلة، إلى حد أنها نوع من عدم التفكير.



تقول إنه رغم الانفصال من عام 2014، شعرت بالاقتناع الهادئ بأن الحياة بين والدين سعداء في منزلين منفصلين قاب قوسين أو أدنى من أن تكون أفضل بكثير لأطفالي من تلك التي كانوا يعانون منها وقتها.

فبغض النظر عن عمر أطفالك، هناك تقرير يخبرك فقط بمدى الضرر الذي سيلحقه طلاقك بهم ونتائج ذلك على عملهم، وعلاقاتهم، وصحتهم العقلية، وميلهم لارتكاب جرائم، وغيرها من الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم.

تؤكد الكاتبة أن لا شيء مضمون يجب أن ترحل عندما تشعر أنه يجب أن ترحل، فافعل ذلك عندما يكونون صغارًا وسيلوم الأطفال أنفسهم، أو افعل ذلك عندما يكونون مراهقين وسيلومونك، لذلك افعل ما تريده وحسب.

تقول الكاتبة، إن نشأتك في أسرة معيشية ذات والد واحد لا تتصدر دائمًا عناوين الأخبار "أطفال الأمهات العازبات على ما يرام تمامًا" ليس لديهم الحيلة المناسبة لذلك لكنهم يمكن أن يكونوا بخير دائما.

في عام 2018 ، نشر باحثون في جامعة شيفيلد استنتاجات مشروع بحثي مدته ست سنوات بالاشتراك مع المؤسسة الخيرية الوحيدة الوالد، Gingerbread.

تتبعت الدراسة ما يقرب من 30 ألف طفل في الأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ووجدت أنه لا يوجد في الواقع أي دليل على التأثير السلبي للعيش في منزل أحد الوالدين على رفاهية الأطفال من حيث رضاهم عن حياتهم، أو جودة علاقات الأقران، أو الإيجابية حول الحياة الأسرية.

الأطفال الذين يعيشون أو عاشوا في أسر وحيدة الوالد يحصلون على درجات عالية أو أعلى مقابل كل مقياس من معايير الرفاهية، مثل أولئك الذين عاشوا دائمًا في عائلتين من الوالدين.

استكشف الباحثون في جامعة كامبريدج أيضًا هذه المشكلة، ووجدوا أن مواجهة الصراع الأبوي في المنزل قبل انفصال والديهم، أو الانخفاض المرتبط بالدخل الذي تعاني منه الأمهات العازبات يمكن أن يكون مشكلة أكبر للأطفال.