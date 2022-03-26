السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسماعيلية يعلن تجميل الميادين ومتابعة الإشغالات بسوق الجمعة

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية

تقوم الوحدة المحلية لحى ثان بدءا من اليوم بتجميل وتطوير ودهان البلدورات بكافة الميادين الرئيسية والمحاور الفرعية والشوارع الداخلية بنطاق الحى، بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى، محافظ الإسماعيلية بتجميل وتطوير الميادين الرئيسية والمحاور الفرعية والشوارع الداخلية استعدادًا لأعياد الربيع ومن أجل الحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري للمحافظة.

من جانبه، أشار رئيس حى ثان إلى أنه تم اليوم طلاء البلدورات بتقاطع شارع شبين الكوم ووصولاً إلى شارع رضا، كما قام رئيس الحي بتفقد الإشغالات بسوق الجمعة والمرحلة الثالثة من تطويره.

وأشار إلى أنه تم التأكد من ضبط الأسعار والبيع بالأسعار المعلن عنها، علاوة على أنه استمع لشكاوى أصحاب الفروشات والمحلات بسوق الجمعة وجارى اتخاذ ما يلزم لحلها جذريا وفق توجيهات محافظ الإسماعيلية بتذليل كافة العقبات التى تواجههم.

ووجه محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات على سوق الجمعة واستمرارها لمنع الإشغالات وفتح الطريق بالكامل للمارة وذلك للسيولة المرورية للطريق.

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