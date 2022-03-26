وزير الخارجية السعودى يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص لشئون إيران

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص لشئون إيران روبرت مالي، على هامش منتدى الدوحة في نسخته العشرين.

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية الجارية بهذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما تناولا أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للميليشيات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما التقى وزير الخارجية السعودي، اليوم، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، على هامش منتدى الدوحة في نسخته العشرين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين.