السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضمن حملة «اتحضر للأخضر».. ندوة توعوية حول ترشيد استهلاك المياه ببني سويف

ندوة توعوية حول ترشيد
ندوة توعوية حول ترشيد استهلاك المياه

شاركت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والبيئة، في حملة "اتحضر للأخضر"، اليوم السبت، فى مركز شباب سدمنت الجبل بمحافظة بني سويف، والتى تضمنت العديد من الأنشطة، منها ندوات التوعية المائية والبيئية للأطفال وطلبة المدارس وزراعة الأشجار المثمرة بمراكز الشباب.

وعقد فريق التوجيه والإرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والري، ندوة توعية للطلاب والطالبات حول ترشيد استهلاك المياه، وحمايتها من الهدر والتلوث، فى ظل تنامى الاحتياجات وثبات الحصة المتاحة سنويا.

تناولت الندوة، التى حاضر فيها الدكتور محمد يوسف بالإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، التأكيد على ندرة ومحدودية  موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة  الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة.

وأكدت الندوة على ضرورة التحول إلى نظم حديثة للحد من إهدار المياه، وبث روح السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع الطلاب والطالبات للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من  ثقافة الوفرة إلى ثقافة الترشيد.

كذلك، أوصت الندوة بضرورة  تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال قيام الأطفال والمعلمين بنشر الوعي المائي وثقافة الترشيد، بهدف مواجهة السلوكيات السلبية وترسيخ السلوكيات الإيجابية واحترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها والحفاظ  عليها.
إضافة إلى ذلك، استعرضت الندوة استراتيجية الدولة المنفذة حالياً في مجال الشأن المائي والمتضمنة أربعة محاور رئيسية تبدأ بحرف التاء، وتتضمن تنمية الموارد المائية المتاحة ، وتحسين نوعيتها وترشيد استخداماتها، وأيضًا تهيئة البيئة المناسبة لمواكبة المتغيرات وتعظيم العائد من وحدة المياه في ضوء زيادة معدلات الاستخدام.

يأتى ذلك ‏ضمن خطط وأنشطة التوعية المائية التى تقدمها وزارة الموارد المائية والرى لمختلف الفئات المستهدفة بالمشاركة مع الوزارات ذات الصلة.

وزارة ندوة الشباب والرياضة استراتيجية مركز شباب ترشيد استهلاك المياه اتحضر للأخضر الموارد المائية

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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