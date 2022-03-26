السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة المحلات التجارية بمدينة السلام

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم، حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من محل تجاري.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بعرض أسطوانات غاز منزلية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.
تم ضبط مسجلين خطر في الواقعة حال استقلالهما مركبة "توكتوك"- ملك وقيادة أحدهما محمل عليها أسطوانتا غاز منزليتين، مجهولتي المصدر، و«عتلة حديدية، مبلغ مالى وسلاح أبيض كتر».
وبمناقشة المتهمين عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل محل بدائرة القسم بإستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما.
وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المحال التجارية بأسلوب "كسر القفل".
واعترفا بارتكابهما 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عميلين لهما "سيئي النية"، أمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على كل المسروقات المستولى عليها.
باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

السلام حبس عاطل متهمين قسم شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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