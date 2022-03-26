«المصريين الأحرار» ينعي المستشار رجائي عطية نقيب المحامين

نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بمزيد من الحزن والأسي رجائي عطية، نقيب المحامين، الذي وافته المنية اليوم خلال عملة في ساحة القضاء.

وأعرب الحزب عن بالغ تعازيه لأسرة الراحل، والجمعية العمومية لنقابة المحامين، وتلاميذه ومحبيه، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما نعى حزب الغد، نقيب المحامين، المستشار رجائي عطيه، قائلا: فقدت مصر اليوم فقيها قانونيا كبيرا وعالما من أهم أعلام المحاماة، المستشار رجائى عطية، وقد شاءت الاقدار الالهية ان وافته المنية فى ساحات العدالة وهو يدافع عن ابنائه وزملاء مهنته فى احدى القضايا بإحدى المحاكم.

وتابع الحزب في بيان له: الراحل كان مثقفا وطنيا فريدا وكاتبا كبيرا من كتاب الاهرام وعضوا سابقا بمجلس الشورى كما مكنته ثقافته الدينية الرفيعة والقانونية العالية من عضوبة مجمع البحوث الإسلامية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضو اتحاد الكتاب

كما ينعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى وفاة محمد رجائي عطية نقيب محامين مصر ورئيس إتحاد المحامين العرب اثر تعرضة لازمة قلبية داخل محكمة جنوب الجيزة.

وقال نقيب الإعلاميين إن المفكر الكبير رجائي عطية يعد أحد أعلام مصر البارزين وأدبائها ومفكريها وفقهائها الذين حلقوا في الأدب والفكر وجمع بين واقعية القانون وبحور الفقه وخبرات المحاماة.

وأشار نقيب الإعلاميين أن المحامي القدير رجائي عطية تقلد العديد من المناصب منها عضو مجمع البحوث الإسلامية، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضو اتحاد الكتاب، وخبير بالمجالس القومية المتخصصة وعضو بالمجلس المصري للشؤون الخارجية وأخيرا نقيب محامين مصر.