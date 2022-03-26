السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رمضان كريم

أفضل الأعمال بالشهر الكريم.. كيف تقضي يومك في رمضان 2022؟

رمضان 2022
رمضان 2022

أفضل الأعمال فى الشهر الكريم.. كيف تقضي يومك فى رمضان 2022 من الكلمات التي تصاعدت حدة البحث عنها مع الأسبوع الأخير من شهر شعبان 1443 عبر محرك البحث العالمي جوجل.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد استقبال رمضان في مصر وأبرز الأدعية في الشهر الفضيل.

 

أفضل الأعمال فى الشهر الكريم.. كيف تقضي يومك فى رمضان 2022

يؤهل كافة المسلمين أنفسهم لاستقبال أيام شهر رمضان المبارك كما يستعدون  له بشراء مستلزمات رمضان المبارك من سلع غذائية والمشروبات والحلوى رمضانية بصالح الأعمال مثل تخصيص وقت للتسبيح عقب كل صلاة من الصلوات الخمس وقراءة أجزاء من القرآن الكريم يوميا، بالإضافة إلى قيام الليل والتهجد بجانب التراويح يوميا في المسجد عقب صلاة العشاء.

ويقيم بعض القادرين موائد الرحمن في أغلب الأحياء الشعبية والقرى والنجوع وتوزيع الشنط الرمضانية لإطعام غير القادرين والأسر الأكثر احتياجا في حين أن البعض يفضل الاعتكاف في المساجد للإكثار من الطاعات في الشهر الفضيل بجانب التهاني بقدوم الشهر الكريم سواء بين الأهل أو الأصدقاء أو الزملاء مما يشيع الحب والود في نفوس جميع المسلمين.

 موعد استقبال شهر رمضان فلكيا 

يبدأ شهر رمضان يوم 2 أبريل المقبل فلكيا حيث أصدرت وزارة الأوقاف كافة الضوابط المنظمة لأداء صلاة التراويح في المساجد في ظل كورونا المستجد كوفيد 19 حيث ألزمت الأوقاف المصلين بإتباع الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة الواقية للوجه أثناء التواجد في المسجد مع اصطحاب المصليات الخاصة بكل مصلي والوضوء قبل المجيء إلى المسجد ولا يستخدم دورات المياه إلا في الضرورة فقط.

ونصت الضوابط أيضا على غلق جميع المساجد عقب أداء الصلوات وذلك لتقليل الاختلاط بين المصلين وعدم توزيع الحلويات أوما شابه ذلك بين المصلين حفاظا على سلامتهم وتقليل أعداد الإصابة التي تعلنها وزارة الصحة من خلال النشرة الأسبوعية.

 

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أبرز الأدعية الرمضانية 

أفضل الأعمال فى الشهر الكريم وأبرز الأدعية الرمضانية من الكلمات البحثية التي تشغل معدلات بحثية كبيرة عبر المنصات الإلكترونية ولعل أبرزها:-

  • اللهم أنك عفو .. كريم تحب العفو فأعفوا عنا.
  • ربنا اغفر ذونوبنا وتولنا فيما تولت.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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