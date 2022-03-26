شئون الحرمين: ربط 80% من وحدات الإنارة بالمسعى بنظام الطاقة غير المنقطعة

لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي..

قال مدير إدارة الأعمال الكهربائية بالرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أحمد الشمراني، إن حوالي 80% من وحدات الإنارة بالمسعى داخل المسجد الحرام تم ربطها بنظام الطاقة غير المنقطعة «UPS»؛ لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن وحدات الإنارة بالمسعى.

وأوضح الشمراني- وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السعودية «واس»، اليوم السبت- أن وكالة الشئون الفنية والتشغيلية والصيانة حولت 500 وحدة إنارة بالمسعى داخل المسجد الحرام، من نوع «ميتل هاليد» 200 واط إلى 150 LED واط، ووحدات الإنارة من نوع ميتل هاليد 400 واط إلى 200 واط LED.

يُشار إلى أن هناك خطة زمنية وضعت لتحويل وحدات الإنارة بالمسعى لتتناسب مع شدة الإنارة ودرجة اللون، بما يسهم في رفع كفاءة الإنارة وزيادة راحة قاصدي وزوار المسجد الحرام، وبما يسهم في رفع كفاءتها وتحقيق هدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.