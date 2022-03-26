السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. الحكم على اليوتيوبر أحمد حسن فى التعدى على فتاة

أحمد حسن
أحمد حسن

تصدر محكمة جنح الاقتصادية، غدًا الأحد، الحكم على اليوتيوبر أحمد حسن، بتهمة التعدي على فتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

وتبين تورط أحمد حسن بالتعدي على الفتاة من خلال محادثة على "واتس آب"، بعد ساعات من إعلانه عن حاجته لفتاة لتقديم دور البطولة لفيلم قصير، بالإضافة إلى طلبه الحصول على صور خاصة منها.

تمت التحريات باستخدام التقنيات الحديثة إن المشكو في حقه اليوتيوبر أحمد حسن هو مستخدم شريحة الهاتف التي ارتكبت بها واقعة التعدي على الفتاة وتحريضها على ارتكاب الفسق.

وبتتبع رقم الهاتف المقدم في البلاغ، وضح أن المتهم أحمد حسن مقيم بمنطقة البساتين، وهو مالك الشريحة التي تم استخدامها في واقعة التعدى، وبفحص واتس آب الخاص بالمجني عليها، تبين وجود محادثات بينها وبين صاحب الرقم المحمول الذي يستخدمه أحمد حسن.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها سما محمد، والتي قالت إن اليوتيوبر أحمد حسن تحرش بها لفظيًا، وقالت في نص التحقيقات المجني عليها إن هناك فتيات أخريات وقعن ضحية المتهم، وهن على استعداد للإدلاء بأقوالهن في الوقائع اللاتي تعرضن لها.

محكمة جنح الاقتصادية الحكم اليوتيوبر احمد حسن فتاة المحادثات الإلكترونية

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