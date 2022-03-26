ياسمين فؤاد: «cop 27» مؤتمر تنفيذي من أرض مصر للسلام مع الطبيعة

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الحوار الوطني الأول للتغيرات المناخية من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، استمرارا لاستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27 خلال شهر نوفمبر المقبل، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وممثلي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين والمجتمع المدني والمحلي والشباب وممثلي الأزهر والكنسية، وعدد من شباب اليوتيوبر ومواقع التواصل الاجتماعى وعدد من الشخصيات العامة وقيادات وزارة البيئة.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إطلاق الحوار الوطنى للتغيرات المناخية هو رسالة للعالم، أن مؤتمر المناخ السابع والعشرين هو مؤتمر تنفيذى بالدرجة الأولى تبدأ فيه مصر بنفسها كرسالة للعالم من أرض السلام للسلام مع الطبيعة للحد من آثار التغيرات المناخية على كافة المستويات بدء من المواطن وبمشاركة الإعلاميين ورجال الدين والمجتمع المدني والشباب والمرأة للتصالح مع كوكب الأرض لتكون استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 هو بداية للتحول إلى التنفيذ للعالم بدمج التصدي التغييرات المناخية في حياة الأفراد والمجتمع ككل وإعداد الشراكات مع القطاع الخاص على كافة المحافظات المصرية.

وأضافت فؤاد أن مصر أعطت قضية رفع الوعي أهمية كبرى لأنها حجر الزاوية فى تعريف المواطن كيف يساهم في التصدي للتغيرات المناخية من خلال حياة اليومية بترشيد استهلاكه من المياه والطاقة والموارد من هنا جاء إطلاق الحوار الوطني ليبدأ بكافة محافظات مصر.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن العمل على استضافة مؤتمر المناخ جاء إيمانا من القيادة السياسية بالعمل البيئي ودور مصر فى التصدى لها لذلك جاء التكليف بالإعداد للمؤتمر من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإظهار مصر بشكلها الجديد التنموي وبجهودها ومشروعات التى يراعى فيها حماية البيئة فى طريقها للجمهورية الجديدة التى تراعي التنمية المستدامة فى كافة مشروعاتها والتصدي لأثار التغيرات المناخية.