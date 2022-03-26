السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار النمسا يبحث مع الرئيس الأمريكى حرب روسيا وأوكرانيا

كارل نيهمر
كارل نيهمر

وصف المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم، مباحثاته في بروكسل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة حلف الناتو بأنها كانت بناءة، وشهدت الكثير من التفاهمات وتنسيق المواقف بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال «نيهمر»، في تصريحات له اليوم السبت: "ناقشت مع بايدن ضرورة وجود مساعدة أمريكية لتحقيق الاستقرار أيضًا في دول غرب البلقان"، لافتًا إلى ضرورة أن يكون لدى جميع دول غرب البلقان منظور واضح للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

من جانبٍ آخر، أعلنت وزيرة العدل النمساوية "ألما زاديتش"، عن أن حكومة بلادها لن تبرم المزيد من العقود العامة ولن تسند أي مشروعات إلى الشركات الروسية مستقبلًا.

وأوضحت الوزيرة أنه من الممكن قانونًا استبعاد الشركات الروسية من إجراءات المشتريات العامة، لافتة إلى أن النمسا لن تسمح لروسيا بتحقيق ثروات بالاستفادة من أموال دافعي الضرائب النمساويين.

فيينا أوكرانيا غرب البلقان الرئيس الامريكي النمسا

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على هامش الأزمة

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