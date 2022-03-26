السبت 26 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعفان يسلم 250 عقد عمل بشركة مصر لتأمينات الحياة لشباب الأقصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، في إطار جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد في محطته الثالثة لمحافظة الأقصر، ونائب المحافظ محمد عبد القادر، 250 شهادة إتمام التدريب المهني لخريجي الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني بالطود ووحدة التدريب المتنقلة، فى إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك"، وذلك بعد انتهاء فترة التدريب المقررة وعمل الاختبار النهائي لهم من قبل المتخصصين فى الأعمال التدريبية بالوزارة والمديرية.

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ونوه الوزير إلى أنه بالنسبة للتدريب المهني تم اصدار قرار اليوم بعدم تخريج أى متدرب من مراكز التدريب أو وحدة التدريب المتنقلة إلا بعد عقد اختبار تقييم له بالتعاون مع جامعة الأقصر، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تحديد مستويات المتدربين ومعرفة مردود العملية التدريبية وأثرها على الشباب، ومدى إثراء المحتوي التدريبي إصقال مهارات، ومدى تأثير ذلك على متلقى الخدمة بعد عملهم في سوق العمل.

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وفي ختام الاحتفال، كرم الوزير، 7 من العاملين بمديرية القوى العاملة بتقديم شهادات تقدير لهم، إعزازاً وتقديراً لما بذلوه من جهد لإنجاح أعمال المديرية ، وتنفيذ التوجيهات والتكليفات من أجل خدمة المواطن المصري فى شتى أرجاء المحافظة.

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كما قدم المدير الإقليمي لشركة مصر لتأمينات الحياة، درع الشركة لوزير القوى العاملة، ومحافظ الأقصر تسلمه عنه نائبه، ومدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، تقديراً من الشركة وإشادة بالتعاون المثمر مع القوى العاملة فى الفترات السابقة فى توفير فرص عمل لائقة للشباب القادرين.

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كما سلّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، وبرفقته محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، 2216 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة في المحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور عبده هاشم مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر.

وزير القوى العاملة محمد سعفان مهنتك مستقبلك وحدة التدريب المتنقلة سوق العمل شركة مصر لتأمينات الحياة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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