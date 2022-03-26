محافظ بورسعيد يتفقد أحد منافذ توزيع اللحوم

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أحد منافذ توزيع الإنتاج الحيواني "اللحوم" بالمحافظة، وتابع محافظ بورسعيد سير العمل بالمنفذ، وحرص على التأكد من توافر كميات اللحوم بما يلبي احتياجات المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما تعرف على أسعار اللحوم، مشدداً على الالتزام بالأسعار التي حددتها المحافظة و عدم المغالاة في الأسعار، مؤكدًا على متابعته المستمرة وزيارته المفاجئة للاسواق ومنافذ بيع المنتجات للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين.

جانب من الجولة

وخلال تفقده، التقى محافظ بورسعيد عدد من المواطنين وحرص على التعرف على ٱرائهم في الأسعار بأسواق بمدينة بورسعيد وتوافر المنتجات التي تلبي كافة احتياجات المواطن، حيث عبر المواطنين عن شكرهم لمحافظ بورسعيد على اهتمامه بمتابعة حركة البيع والشراء للمنتجات الغذائية بالمحافظة وتوفيرها بكميات كبيرة، كما التقى المحافظ بالمواطنين من خارج بورسعيد والذين أكدو أنهم جاءوا لشراء اللحوم من مدينة بورسعيد نظرا لانخفاض سعرها والتي تباع بـ110 جنيه للكيلو عن المحافظات الأخرى مشيدين بالتنمية والطفرة التي تجري ببورسعيد في العديد من القطاعات.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة