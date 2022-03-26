وكيل الأزهر يفتتح مؤتمر شريعة وقانون القاهرة بالوقوف حدادًا على نقيب المحامين

نعى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، المستشار رجائي عطية، نقيب المحامين، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الذي وافته المنية اليوم إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء حضوره جلسة مرافعة بمحكمة إمبابة.

ودعا وكيل الأزهر الحضور، خلال كلمته بمؤتمر كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر "الآفاق الشرعية والقانونية للتحول الرقمي- الواقع والمأمول"، إلى الوقوف دقيقة حدادًا، والدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة، مثمنًا جهوده في خدمة وطنه ودينه ودفاعه عن الحق والعدالة ومساندته لحقوق المظلومين والمحتاجين.

وتقدم وكيل الأزهر بخالص العزاء لأسرة المغفور له- بإذن الله-، والسادة المحامين وكل طلابه وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له وأن يسكنه جنات النعيم، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وبمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، نعى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد المستشار رجائي عطية، نقيب المحامين، عضو مجمع البحوث الإسلامية، رئيس اتحاد المحامين العرب، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد رحلة زاخرة في خدمة وطنه ودينه.

ويذكر فضيلة الإمام الأكبر للراحل تقديره للأزهر الشريف وعلمائه، وجهوده في الدفاع عن المظلومين والمحتاجين، ومؤلفاته وبحوثه الرصينة في المعارف الإسلامية والفكر الإنساني.

ويتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة، إلى أسرة المستشار الراحل وأسرة المحامين المصريين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما تتقدم جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وجميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له- بإذن الله تعالى- المستشار محمد رجائي عطية، نقيب المحامين، الذي لبى نداء ربه اليوم واقفًا في ميدان العدالة، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، ونسألكم الفاتحة ترحمًا عليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.