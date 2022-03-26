السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

15 مفتشا للعمل يؤدون اليمين القانونية أمام وزير القوى العاملة بالأقصر

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أدى 15 مفتشا جدد بمحافظة الأقصر، اليمين القانونية أمام وزير القوى العاملة محمد سعفان، تمهيدا لحصولهم على الضبطية القضائية للانضمام إلى زملائهم للعمل الميدانى للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبد القادر، ومدير مديرية القوى العاملة بالأقصر عبده هاشم خليفة.

IMG_0500

جاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص، وألا أفشى سرا من أسرار المهنة أو أى اختراع صناعي اطلع عليه بحكم وظيفتى وحتى بعد ترك العمل،  والله على ماأقول شهيد ".

IMG_0504

وقال سعفان، إن الوزارة تعمل على سد العجز في عدد المفتشين على مستوى الجمهورية من خلال تدريب وتأهيل مجموعة من الموظفين من خلال دورة تدريبية بمركز التدريب والتنمية بالوزارة حول إجراءات تفتيش العمل، وتحويلهم لمفتشى عمل لدعم منظومة التفتيش والتغلب على نقص عدد المفتشين على مستوى الجمهورية.

IMG_0506

وطالب الوزير المفتشين بضرورة تأدية مهامهم على أكمل وجه، مع ضرورة التحلي بالنزاهة الكاملة والإخلاص والأمانة فى العمل لتحسين صورة دور الوزارة بالمجتمع، مؤكدا إلى أن الغرض والهدف الأساسي من التفتيش هو مساعدة وتوجيه أصحاب الأعمال والمنشآت على إزالة أية مخالفات، وليس مجرد تحرير المحاضر الإدارية فقط ،مشجعا المفتشين على الارتقاء بنظام التفتيش  للوصول  بمجتمعنا إلى "مجتمع بلا مخالفات" .

IMG_0508

 وقال، إن المفتشين الجدد سيقومون بتدعيم مديرية القوى العاملة بالأقصر ومكاتبها المنتشرة بالمحافظة بالقوة الوظيفية اللازمة لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد شروط وظروف وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة، بما يحقق البيئة المناسبة لاستعادة النمو الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج، وإيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة.

IMG_0509

وأبدى الوزير استعداده لتلقي أى مقترحات لتطوير العمل، مؤكدا استعداده لتنفيذها متى كانت موضوعية ومؤثرة تأثيراً ايجابيا فى العمل، أملا أن يحدث المفتشين الجدد طفرة فى نظام التفتيش من خلال الإبداع والابتكار فى العمل، وأن يكونوا على قدر مسئولية الضبطية القضائية التي سيحصلون عليها عقب أداء حلف اليمين،  مشددا على أن حلف اليمين القانونية مسؤولية قانونية وأخلاقية ودينية.

IMG_0519
وزير القوى العاملة محمد سعفان الضبطية القضائية قانون العمل قانون الطفل تراخيص عمل الأجانب مديرية القوى العاملة بالأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

لحظة سقوط رجائى عطية فى المحكمة قبل وفاته (صورة)

نص كلمة الرئيس السيسى خلال استقبال نظيره الرواندى

دبلوماسية وبريد ورياضة.. تفاصيل 5 اتفاقيات تعاون بين مصر ورواندا

أخبار فاتتك| مكالمة الرئيس السيسى لمحمد بن سلمان.. وقرار مهم من القوى العاملة

بشرى للجميع.. جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 بالزيادة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

جنازة أحمد حلاوة

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

توافد الجماهير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

محطة تل أبيب

المزيد

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية