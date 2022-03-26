علاج 1324 مواطنًا بالمجان في قافلة طبية لجامعة طنطا بـ«زفتى»

نظمت جامعة طنطا اليوم، قافلة طبية كبرى إلى قرية ميت الحارون بمركز زفتى بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا أنه في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي تم وضع خطة متكاملة لدعم القطاع الصحي داخل محافظة الغربية وخارجها بقوافل الجامعة الطبية لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وزيادة عدد القوافل الطبية طوال العام بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبى للجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجًا.

قافلة طبية لجامعة طنطا

من جانبه، قال الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لـ 1324 مواطنًَا بالمجان من أهالي القرية، كما تم تحويل 82 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات العظام والأنف والأذن والجراحة العامة والصدر والباطنة والأطفال والرمد.

قافلة طبية لجامعة طنطا

وأشار الدكتور محمد الشربيني، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الشاملة شهدت مشاركة كليتي التربية النوعية والتربية الرياضية وكذلك تنظيم قافلة بيطرية وأخرى لمحو الأمية، مضيفًا أن القافلة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية لتعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين بكلية الطب.

وشارك في القافلة الدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة، والدكتورة نهال عاطف وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.