تستهدف 254 ألفا و178 طفلا.. استعدادات أسوان لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الاستعدادات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال "بالمجان"، والتي تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام في الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري لتطعيم الأطفال في المرحلة العمرية من عمر يوم حتى 5 أعوام.

ووجه محافظ أسوان الأجهزة التنفيذية بالتنويه والإعلان عن الحملة مع تحفيز المجتمع المحلي والأوقاف والكنيسة للتعاون مع الحملة وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المراكز والمدن والقرى.

وكلف محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أعمال الحملة بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم لفرق التطعيم بالحملة.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن فرق التطعيم ستجوب كافة المراكز والمدن والقرى والنجوع، حيث ستتحرك من منزل لمنزل للوصول للنتائج المستهدفة.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفي أن الحملة تستهدف تطعيم عدد 254 ألفا و178 طفلا على مستوى محافظة أسوان بواسطة 1345 فرقة متحركة وثابتة متمثلة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى محافظة أسوان.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى شن مكتب إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية في أسوان، حملة تفتيش على عدد 37 منشأة لبيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية على مستوى المدينة.

وذلك بهدف فحص السلع الغذائية والتأكد من صلاحيتها و ضبط السلع الفاسدة والمغشوشة، وجاء ذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

وذلك فى إطار استمرار الحملات الرقابية على المحلات التجارية وأماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية.

وتحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي.

وأسفرت تلك الحملة عن الآتي:-

إعدام كمية 700 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد ( 27 ) محضر جنحة صحية للقرار 96 نظافة عامة، وتحرير عدد ( 22 ) محضر جنحة صحية للقرار 97 شهادة صحية، فضلاً عن تحرير مذكرة غلق إداري لعدد ( 11 ) منشأة مخالفة.

وجاءت الحملة تحت إشراف على كلا من يوسف حسين نور مراقب عام الأغذية بمحافظة أسوان، ومصطفى صديق مراقب أول مديرية، وعمر كامل الليثى مراقب أول مديرية.

وتلك الحملات تأتي ضمن الحملات الدورية المكثفة التي تشنها المديرية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين ولضمان حصولهم على غذاء آمن وصحي.