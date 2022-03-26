بريطانيا تقدم إمدادات غذائية بمليونى جنيه إسترلينى لأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم السبت، عن أن لندن ستقدم إمدادات غذائية حيوية بقيمة مليوني جنيه إسترليني للمناطق الأوكرانية المحاصرة.

وذكرت الوزارة - في بيان لها - أن "وزيرة الخارجية ليز تراس، أكدت اليوم أن المملكة المتحدة بصدد تقديم مليوني جنيه إسترليني من الإمدادات الغذائية الحيوية لمناطق أوكرانيا التي تحاصرها القوات الروسية".

وأضافت أن "الإمدادات تأتي بطلب مباشر من السلطات الأوكرانية، وستقوم بريطانيا بتمويل تبرع سريع يشمل الأغذية المجففة والسلع المعلبة والمياه".

وتابعت الوزارة أن "حمولة 25 شاحنة سيتم إيصالها إلى أوكرانيا برًا وعبر السكك الحديدية من المستودعات في بولندا وسلوفاكيا خلال الأيام القادمة".

وأشار بيان الوزارة إلى أن أكثر من 12 مليون شخص في أوكرانيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

يأتي التبرع في إطار 400 مليون جنيه إسترليني تعهدت بريطانيا بتقديمها لأوكرانيا على هيئة مساعدات اقتصادية وإنسانية، تتضمن حزمة بقيمة 220 مليون جنيه إسترليني مخصصة لهيئات الإغاثة العاملة على الأرض.