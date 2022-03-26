الصين: علينا صياغة نموذج تعاون صحي لتبادل المنفعة مع الهند

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، إنه يتعين على بلاده والهند صياغة نموذج تعاون يتسم بتفاعل صحي؛ من أجل تحقيق تعاون متبادل المنفعة والربح على مستوى أعلى وفي نطاق أوسع.

جاء ذلك وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية اليوم السبت، خلال اجتماع وانغ مع مستشار الأمن الوطني الهندي "أجيت دوفال".

وأضاف وانج يي، أنه يتعين على الصين والهند التمسك بمساري التنمية الخاصين بهما والتكاتف لحماية السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أنه يتعين على الجانبين النظر إلى العلاقات الثنائية من منظور طويل الأمد والتمسك بالرأي الاستراتيجي لزعيمي الدولتين، الذي يؤكد أنه لا ينبغي لأي من الصين والهند أن يمثل وجود إحداهما تهديدًا للأخرى، بل يجب أن يكون فرصة للتنمية لدى كل منهما، وأن تضعا خلافاتهما حول القضايا الحدودية في موقع مناسب من العلاقات الثنائية.

وذكر أنه يتعين على الجانبين تكثيف التواصل والتنسيق والدعم المتبادل لإرسال إشارات أكثر إيجابية لدعم التعددية وضخ المزيد من الطاقة الإيجابية في تحسين الحوكمة العالمية.

من جانبه، قال دوفال إن الجانب الهندي يقدر الصين على تفكيرها الثاقب ومقترحاتها البناءة ويشاطرها وجهة النظر المتطابقة التي تفيد بأنه لا يجب السماح بأن تؤثر قضايا الحدود على العلاقات الثنائية العامة، مشددًا على أن الخلافات بين الجانبين يجب ألا تغير الزخم العام للعلاقات الثنائية التي تسير نحو الأفضل.

وأكد ضرورة بذل الجهود لإزالة العقبات والاضطرابات في العلاقات الثنائية، والسعي لإعادة علاقاتهما إلى المسار الصحيح في وقت مبكر.