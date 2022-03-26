السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: علينا صياغة نموذج تعاون صحي لتبادل المنفعة مع الهند

وانج يي
وانج يي

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، إنه يتعين على بلاده والهند صياغة نموذج تعاون يتسم بتفاعل صحي؛ من أجل تحقيق تعاون متبادل المنفعة والربح على مستوى أعلى وفي نطاق أوسع.

جاء ذلك وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية اليوم السبت، خلال اجتماع وانغ مع مستشار الأمن الوطني الهندي "أجيت دوفال".

وأضاف وانج يي، أنه يتعين على الصين والهند التمسك بمساري التنمية الخاصين بهما والتكاتف لحماية السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أنه يتعين على الجانبين النظر إلى العلاقات الثنائية من منظور طويل الأمد والتمسك بالرأي الاستراتيجي لزعيمي الدولتين، الذي يؤكد أنه لا ينبغي لأي من الصين والهند أن يمثل وجود إحداهما تهديدًا للأخرى، بل يجب أن يكون فرصة للتنمية لدى كل منهما، وأن تضعا خلافاتهما حول القضايا الحدودية في موقع مناسب من العلاقات الثنائية.

وذكر أنه يتعين على الجانبين تكثيف التواصل والتنسيق والدعم المتبادل لإرسال إشارات أكثر إيجابية لدعم التعددية وضخ المزيد من الطاقة الإيجابية في تحسين الحوكمة العالمية.

من جانبه، قال دوفال إن الجانب الهندي يقدر الصين على تفكيرها الثاقب ومقترحاتها البناءة ويشاطرها وجهة النظر المتطابقة التي تفيد بأنه لا يجب السماح بأن تؤثر قضايا الحدود على العلاقات الثنائية العامة، مشددًا على أن الخلافات بين الجانبين يجب ألا تغير الزخم العام للعلاقات الثنائية التي تسير نحو الأفضل.

وأكد ضرورة بذل الجهود لإزالة العقبات والاضطرابات في العلاقات الثنائية، والسعي لإعادة علاقاتهما إلى المسار الصحيح في وقت مبكر.

الصين الهند بكين

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

وفاة نقيب المحامين رجائى عطية

أخبار فاتتك| مكالمة الرئيس السيسى لمحمد بن سلمان.. وقرار مهم من القوى العاملة

لحظة سقوط رجائى عطية فى المحكمة قبل وفاته (صورة)

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 26-3-2022

مواعيد عرض المسلسلات فى رمضان 2022.. والاختيار 3 والعائدون الأبرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

توافد الجماهير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

الجماهير تؤازر منتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية