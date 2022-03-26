«الغابة المتحجرة» تستقبل وفود الملتقى العربي الإفريقي

استقبلت محمية الغابة المتحجرة 100 شاب من الوفود المشاركة فى الملتقى العربي الإفريقي لتعزيز دور المتطوعين في مواجهة التغيرات المناخية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتي البيئة، والموارد المائية والرى خلال الفترة ٢١-٢٧ مارس الجاري.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية مشاركة الوزارة فى هذا الملتقى الهام الذى يشارك فيه وفود من الدول العربية والإفريقية مما يجعل الفرصة سانحة أمام الشباب لتبادل الرؤى والآراء المختلفة وعرض مخاطر التغيرات المناخية لدى دول الوفود المشاركة وتقديم مقترحاتهم للتقليل من آثارها، مشيرةً إلى أهمية توقيت هذا الملتقى الذى يأتى فى ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

جديرا بالذكر أن وزارة البيئة قد شاركت فى فعاليات الملتقى بوفد من قياداتها وعدد من المتخصصين فى مجال التغيرات المناخية، لمشاركة الشباب وعرض الجهود المصرية فى هذا المجال، حيث تعاظم اهتمام الدول في كافة أنحاء العالم بقضية التغيرات المناخية التى أصبح خطرها يهدد كافة الدول.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة قد شاركت فى فعاليات الملتقى بوفد من قياداتها وعدد من المتخصصين فى مجال التغيرات المناخية، لمشاركة الشباب وعرض الجهود المصرية فى هذا المجال، حيث تعاظم اهتمام الدول فى كافة أنحاء العالم بقضية التغيرات المناخية التى أصبح خطرها يهدد كافة الدول.

جديرا بالذكر أن وزارة البيئة قد شاركت فى فعاليات الملتقى بوفد من قياداتها وعدد من المتخصصين فى مجال التغيرات المناخية، لمشاركة الشباب وعرض الجهود المصرية فى هذا المجال، حيث تعاظم اهتمام الدول في كافة أنحاء العالم بقضية التغيرات المناخية التي أصبح خطرها يهدد كافة الدول.