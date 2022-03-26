بنجلاديش: ندعم حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة

أكدت سفيرة بنجلاديش في الأردن، ناهدة سبحان، دعم بنجلاديش لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، مشيرة إلى أن هذا الدعم منبثق عن المبادئ التوجيهية للسياسة المحددة التي وضعها والد الأمة مؤسس بنجلاديش بانغاباندو الشيخ مجيب الرحمن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974، والذي دعا فيه إلى استعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

65 ألف عامل بنغالي يعملون في الأردن

وأضافت في حديث صحفي، أن نحو 65 ألف عامل بنغالي يعملون في الأردن يحظون بكل الرعاية والاهتمام، مشيرة الى أن قانون العمل الأردني وهو قانون عصري متميز يضمن ويحفظ حقوق العمال الأردنيين والأجانب، وهناك حرص وتواصل مستمر من وزارتي العمل والداخلية والجهات المعنية في الأردن على متابعة أوضاع العمال الأجانب والتعامل مع أي عراقيل أو مشاكل تواجههم، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الأردنية.

وأشادت بالدور الإنساني الهام الذي تقوم به الدول باستضافة اللاجئين وتقديم الخدمات لهم ودعم البلدين لبعضهما في الأمم المتحدة بهذا الجانب والقضايا الأخرى.

وأوضحت أن المسلمون العرب أقاموا اتصالات تجارية ودينية مع بنغلاديش في القرن التاسع، وخصوصا عبر المناطق الساحلية كتجار عبر موانئ شيتاغونغ.

وقالت إن ما يميز الأردن وبنغلاديش هو التعايش بين أتباع الديانات المختلفة، حيث لا يوجد أي تمييز ضد أي شخص يتبع لأي دين آخر ويتمتع الجميع بنفس الحقوق والواجبات، لافتة الى دور الأردن بقيادة العاهل الأردني في توضيح الصورة الحقيقية للدين الإسلامي كدين للوسطية والاعتدال، حيث أن بلادها تتعاون مع الأردن وتدعم مساعيه بهذا الجانب.