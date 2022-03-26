التصريح بدفن جثة عامل سقط فى بالوعة صرف صحى بالجيزة

صرّحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة عامل لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى العياط المركز، بعدما أصيب إثر سقوطه في بالوعة صرف صحي.

تبين من خلال التقرير الطبي المبدئي عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، كما تسلمت النيابة التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الحادث، والتي تبين من خلالها أن المتوفي كان يمارس عمله، وقد حاول تطهير بالوعة بشارع أبوهميلة بدائرة مركز شرطة العياط، وأثناء ذلك اختل توازنه وسقط مما أدى لإصابته التي أودت بحياته.

كانت البداية بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بسقوط أحد الأشخاص داخل بالوعة صرف صحي بشارع أبوهميلة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام "هشام أ" 23 سنة، عامل، بتطهير بالوعة صرف صحي اختل توازنه وسقط بداخلها، وتم نقل المصاب إلى مستشفى العياط المركز لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال ذلك، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونفت التحريات وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.