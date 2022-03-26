اليوم.. أولى جلسات محاكمة تاجر ملابس شرع في قتل زوجته ووالدتها وشقيقتها

تنظر محكمة الجنايات، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة تاجر ملابس في اتهامه بالشروع في قتل زوجته، ووالدها، ووالدتها، وشقيقتها، عمدًا مع سبق الإصرار، وأعد لذلك الغرض مادة حارقة "حمض كبريتيك" وسكبه عليهم، ما أدى إلى إصابتهم بحروق شديدة.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أشرف المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة البرلس، بتلقي بلاغ من شرطة النجدة، باعتداء شاب على زوجته، وأسرتها، بمنزلهم بمدينة بلطيم، وإلقائه مادة حارقة "ماء نار" عليهم، ما أدى إلى إصابتهم بحروق شديدة.

انتقل الرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبالمعاينة تبين وجود آثار مادة حارقة "ماء نار" في محيط المنزل استخدمها المتهم في تعديه على الأسرة.

وبسؤال شهود العيان من الأهالي جيران المجني عليهم، أكدوا أنهم فوجئوا باستغاثة كل من "حمدي.ا.ا"، 58سنة، عامل بفرن، وزوجته "كريمة.ف.ا"، 55 سنة، ربة منزل، وهاجر.ح.ا"، 21 سنة، ممرضة بمستشفى برج البرلس المركزي، و"ندا.ح.ا"، 27سنة، ربة منزل، زوجة المتهم، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبي عليهم تبين إصابتهم بحروق في الوجه وأنحاء متفرقة بالجسم نتيجة سكب مادة حارقة عليهم.