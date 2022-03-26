السبت 26 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الكاثوليكية» تحيي ذكرى الطوباوية مادالينا كاترينا مورانو

كنيسة
كنيسة

تحيي الكنيسة الكاثوليكية اليوم ذكري الطوباوية مادالينا كاترينا مورانو، إذ روي الاب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرتها قائلا: ولدت مادالينا يوم 15 نوفمبر عام 1847م بمدينة شيري بتورينو إيطاليا، ومن اسرة من الطبقة المتوسطة، وهي السادسة من بين ثمانية أطفال. 

وتابع: في عام 1855 توفي والدها فرانشيسكو فى الحرب وفي سن التاسعة ، وكانت بجانب دراستها تساعد والدتها كاترينا بانجيلا في الحياكة بدأ عمها الكاهن بإعطائها الدروس الأولى لقواعد اللغة الإيطالية ، فعند بلوغها سن الرابعة عشرة ، كلفها كاهن الرعية المحلي بمهمة رعاية الروضة رغم صغر سنها ، واستمرت في دراستها وحصلت على الماجستير. درجة للتدريس في المدارس الابتدائية. 

مضيفا: وفي عام 1866م  تم تعيينها معلمة في مدرسة بلدية مونتالدو تورينيزي حيث تميزت بعملها وسلوكها الرسولي وجعلت كثيراً من الفتيات يقومن بالعناية للمرضى والفقراء والمسنين وفى ذلك الوقت تقابلت مع القديس جيوفاني بوسكو أثناء مروره عبر بوتيجلييرا داستي، وطلبت منه النصيحة لما يدور في نفسها لدعوة التكريس ، الذى وجهها  للانضمام إلى جمعية رهبانية باسم بنات مريم المعزية في مورنيز ، التي تكمن رسالتها في التعليم الروحي والثقافي للشابات ،حيث رحبت بها رئيسة الدير الأم ماري دومينيكا ماتزاريلو بفرح كبير. 

وتابع:  فانضمت في هذه الرهبنة في 4 سبتمبر 1879م عن عمر يناهز 32 عاماً  ،  في عام 1880 قدمت نذورها الدائمة. كانت معلمة نموذجية للنساء الفقيرات في أوقات الاضطهاد والتهميش الاجتماعي بسبب مهاراتها التعليمية شغلت مناصب مختلفة من المسؤولية في عدة مناطق أصبح نشاطها مذهلاً ومدهشًا ، ففي 26 عامًا أسست 19 منزلاً و 12 قاعة لتعليم التربية المسيحية و 6 مدارس و 5 رياض أطفال و 11 مختبرًا و 4 مدارس داخلية و 3 مدارس دينية ونالت إعجاب جميع السلطات الكنسية ، قيل عنها إنها امرأة عظيمة ، إنها امرأة غير عادية.
 

وتابع: كان للأخت مورانو اتحاد مستمر مع الله ، ورغبة في القداسة، وأعمال عظيمة في حياتها الرهبانية . فرقدت فى الرب يوم 26 مارس عام 1908م عن عمر يناهز 61 عامًا. تم تطويب رسولة صقلية الساليزيانية في كاتانيا في 5 نوفمبر 1994 من قبل البابا يوحنا بولس الثاني. 

الطبقة المتوسطة الكنيسة الكاثوليكية الكاثوليكية الاب وليم عبد المسيح كاثوليكية الفرنسيسكان

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