بريطانيا: سنقدم إمدادات غذائية بمليونى إسترلينى للمناطق المحاصرة فى أوكرانيا

قالت بريطانيا اليوم السبت إنها ستخصص ما قيمته مليوني جنيه إسترليني (2.6 مليون دولار) لتوفير الإمدادات الغذائية الحيوية للمناطق التي تحاصرها القوات الروسية في أوكرانيا بناء على طلب مباشر من الحكومة الأوكرانية.



وبعد مرور شهر تقريبا على غزو موسكو لأوكرانيا والذي تصفه روسيا بأنه "عملية عسكرية خاصة" لم تتمكن القوات الروسية من السيطرة على أي مدن أوكرانية كبيرة وتلجأ إلى قصفها بالمدفعية والغارات الجوية.



وكانت أكثر المناطق تضررا مدينة ماريوبول الساحلية الشرقية التي يقطنها 400 ألف شخص وتخضع للحصار منذ الأيام الأولى للحرب.



ولا يزال يعتقد أن عشرات الآلآف من الأشخاص محاصرون بالداخل دون طعام أو كهرباء أو تدفئة.



وقالت بريطانيا إنه سيتم نقل حمولة 25 شاحنة من الأطعمة المجففة والسلع المعلبة والمياه عن طريق البر والسكك الحديدية من مستودعات في بولندا وسلوفاكيا إلى البلدات والمدن الأوكرانية الأكثر عرضة للخطر.



وقالت أليس هوبر مستشارة الشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية البريطانية في بيان "نحن نعمل مع شركاء على الحدود لضمان وصول هذه الإمدادات الحيوية البريطانية للأماكن التي تحتاج إليها بشدة في أسرع وقت ممكن".