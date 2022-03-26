الرئيس الفلسطينى يدين استهداف أمن واستقرار السعودية

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن أشد عبارات الاستنكار والإدانة للعمل الإرهابي البغيض، ولكافة أشكال الأعمال العدائية والإجرامية التي تطال أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وتتعارض مع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والأخلاق.



وأكد عباس- في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- الوقوف والتضامن التامين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في كل ما من شأنه منع هذه الاعتداءات الإرهابية، سائلا "المولى- عز وجل- أن يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه خير وأمن وازدهار المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق".



وبعث عباس، برقية للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، معربا فيها عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الصاروخي الجبان، ولجميع أشكال الأعمال الإجرامية التي تهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة العربية السعودية.



وقال الرئيس التنفيذي الفلسطيني: "نعرب عن تضامننا الكامل مع المملكة وقيادتها ضد جميع أشكال الأعمال العدائية والإجرامية والإرهابية ومن يقف وراءها، ونسأل الله تعالى أن يحفظ المملكة وشعبها بكل الخير والأمن والرخاء".