السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون: هدفنا فى أوروبا التخلص تماما من الطاقة القادمة من روسيا

ماكرون
ماكرون

 أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن أوروبا تهدف للتخلص تمامًا من الطاقة القادمة من روسيا والتحكم في المخزون وفي أسعار الطاقة.


وأضاف ماكرون - حسبما نقلت قناة (فرانس- 24)  - أن باريس أعطت المفوضية الأوروبية صلاحية تحديد سقف لأسعار الطاقة على المدى القصير، بالإضافة إلى صلاحية بعملية الشراء المشترك للطاقة.
 

وأوضح ماكرون أن القرار الروسي بتسعير الطاقة بالروبل سيدفعنا لإعادة النظر فى العديد من العقود.

 

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن روسيا أصبحت، الآن، معزولة أكثر من أي وقت سابق، مشيرًا إلى أن بلاده مستمرة في محاولات التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

 

وتابع ماكرون، خلال مؤتمر صحفي، العالم مقبل على مجاعة إذا لم نتحرك اليوم، مضيفًا أنه "80% من القمح الذي تستورده مصر يأتي من روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن العالم مقبل على مجاعة إذا لم يتم التحرك اليوم.

 

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن " العقوبات على روسيا فعالة ويمكننا فرض المزيد إذا دعت الحاجة، مطالبًا الدول الأوروبية بتنويع مصادر الطاقة لتخفيف الاعتماد على روسيا".

 

وقال إن أكبر تحد يواجه دول أوروبا الآن هو التعامل مع اللاجئين من أوكرانيا، موضحًا أن بلاده قررت دعم أوكرانيا دون التورط في الحرب.

 

ونوه إلى أن أوروبا أمام اختبار صعب "ونحن نستجيب بشكل جيد"، مضيفًا أن "الخط الأحمر بالنسبة لبلاده هو عدم التورط بالقتال الدائر في أوكرانيا".

 

وأكد ماكرون، أن الدول المعتمدة على صادرات الحبوب الأوكرانية ستواجه صعوبات، مشيرًا إلي استمرار بلاده في تقديم الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا.

 

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي سير المفاوضات مع أوكرانيا.

 

وأكد بيسكوف، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية، أن أعضاء مجلس الأمن عبروا عن أسفهم إزاء مماطلة كييف فى عملية التفاوض وعرقلة عملية إجلاء المدنيين.

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