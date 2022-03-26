رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مع وزير خارجية الكويت العلاقات بين البلدين

بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال لقائه، وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، في قطر، العلاقات بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية الكويتي- وفقًا لبيان رئاسة الوزراء اللبنانية- أن اللقاء كان صريحًا ومفعمًا بالأخوة والمحبة والمودة للبنان والشعب اللبناني الشقيق، مؤكدًا ترحيب بلاده بالبيان الذي أصدره ميقاتي إثر الاتصال الذي جرى بينها قبل أيام، والذي رحب بالمبادرة الكويتية والأفكار التي نقلتها الكويت نيابة عن دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية والمجموعة الدولية، وذلك في إطار بناء الثقة مع لبنان مجددًا.

وقال وزير الخارجية الكويتي: "هناك مسألتان أساسيتان تتعلقان بألا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي أو أن يخرج من لبنان أي أمر يمكن أن يعرض أمن المنطقة أو يقوض من أمن واستقرار المنطقة، ومسؤولية الدولة والحكومة اللبنانية في هذا المجال".

وأضاف: "كان هذا الأمر محل تقدير كبير لدى الكويت، وكذلك دول مجلس التعاون، وبالأخص المملكة العربية السعودية الشقيقة.. كلها أمور ستفضي مجددًا لعلاقة مستدامة مع لبنان وشعبه الشقيق أساسها الاحترام المتبادل في كافة الأمور المتعلقة بالأخوة والتعاون بين لبنان ومحيطه العربي والإقليمي، وبما يصب في خير لبنان والمنطقة ومصلحته وازدهاره".