أبوالغيط يُدين الهجمات الحوثية على منشآت النفط والبنية التحتية بالمملكة

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، الهجمات التي شنتها ميلشيا الحوثي على منشآت النفط والبنية التحتية في السعودية، مُعتبراً أن استمرار هذه الجماعة في إطلاق المسيرات المخففة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة هو عمل إرهابي خطير ينطوي على تهديد جسيم للأمن في المنطقة، ولإمدادات الطاقة في وقت يمر به الاقتصاد الدولي بظرفٍ دقيق.



وأكد أبو الغيط - بحسب مصدر مسئول بالجامعة- أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك تلك التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة، يُمثل تطوراً خطيراً لابد أن ينتبه له المجتمع الدولي، الذي يتعين عليه التعامل بحزم أكبر مع هذه العمليات الإرهابية، وما تُمارسه ميلشيا الحوثي من انتهاكات مستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وأضاف أن القوات السعودية قد تعاملت بكفاءة ويقظة مع الهجمات، وتمكنت من اعتراض وتدمير 9 مسيرات، وأن التضامن الدولي مع المملكة لابد أن ينعكس في موقف واضح من جانب المجتمع الدولي حيال هذه الهجمات، ومن يقف وراءها أو يُدعمها.

وعلى صعيد آخر، استقبل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في وقت سابق اليوم جعفر الصادق الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالسودان.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، بأن اللقاء تناول مجمل التطورات على الساحة السودانية ومسار العملية الانتقالية التي تمر بها البلاد منذ التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية في يوليو الماضي.

وأوضح المصدر، أن أبوالغيط جدد بهذه المناسبة التزام الجامعة العربية بمساندة السودان والوقوف معه ومع شعبه في هذا الظرف الدقيق، من أجل تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية انطلاقًا من حرص الجامعة الثابت على أمن واستقرار السودان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية.

وأثنى الأمين العام على دور الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الداعم لاستحقاقات المرحلة الانتقالية، وجهده المساند لعملية السلام مع الحركات المسلحة، وحرصه على تمتين الروابط التاريخية التي تجمع بين السودان وأسرته العربية.

وذكر المصدر، أن جعفر الصادق الميرغني أشاد من ناحيته بالدور الفاعل للجامعة العربية دعمًا للسودان وانتقاله الديمقراطي، وأثنى بصفة خاصة على التزام أبوالغيط الشخصي بمساندة هذه المسيرة على النحو الذي تجلى خلال زيارتيه للخرطوم العام الماضي ومختلف المبادرات التي تبنتها الجامعة في هذا الخصوص.