حزب «المصريين» يدين العمل الإرهابى بالمملكة العربية السعودية

أدان المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، العمل الإرهابي الجبان والخسيس الذي تبنته ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها استهداف محطة لتوزيع المنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو في جدة وخزانات تابعة للشركة الوطنية للمياه ومحطة لتوزيع الكهرباء، مشددًا على حق المملكة في الدفاع عن أراضيها ضد هذه الهجمات الإرهابية.

واستنكر أبوالعطا، فى بيان مساء اليوم الجمعة، التصعيد الحوثى الممنهج بهدف إحباط مساعى العملية السياسية، واصفًا ما تمارسه جماعة الحوثى من استهداف للمنشآت الحيوية والمدنية بالمملكة بالعمل الإرهابي الجبان وجريمة الحرب المشينة، مؤكدًا أنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين ومحاسبة الميليشيات بما توافق مع القانون الدولى.

وأكد رئيس حزب "المصريين" على تضامنه مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، موضحًا أن أمن وسلامة المملكة من أمن واستقرار وسلامة مصر وكافة الدول العربية التى تسعى لوقف أعمال الإرهاب الآثم ونشر السلام وقطع شجرة التخريب والتدمير من جذورها، وأن ما وصل إليه الميليشيات تطور خطير يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوضع حد لهذه الجرائم.

وأشار إلى أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي تقف خلفه قوى الشر متمثلة في ميليشيات الحوثي الإرهابية يُعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم أجمع، موضحًا أن استمرار استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها، يؤكد خطورة سلوك هذه المليشيات وضرورة تحرك المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني وصيانة الأمن والسلم الدوليين.

ولفت إلى أن هذا العمل الإرهابي الخسيس لن يخدم إلا الأجندات الرامية التى تسعى إلى تشتيت وحدة الصف العربي وتهديد نموه واستقراره، داعيًا الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية من كل مكروه ويُسدد خطى قيادتها الرشيدة التي دافعت دومًا عن وحدة الصف العربي، وقدمت كل الدعم الممكن للشعوب العربية في مختلف الأزمات.