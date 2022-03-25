محافظ مطروح يكرم فريق نادى الهلال عقب صعوده للدوري الممتاز

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، فريق نادى الهلال الرياضى لكرة القدم لصعوده للدورى الممتاز ب، خلال الاحتفالية التى نظمها حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس صالح سلطان رئيس الهيئة البرلمانية بمطروح عضو مجلس الشيوخ.

جاء ذلك بحضور النائب رزق جالى والنائب جمال الشورى وخالد عبد الحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة والدكتور عادل حكيم رئيس مجلس إدارة النادى وعمد ومشايخ مطروح ومجلس ادارة النادى واللاعبين، وذلك بالساحة الرياضية بمركز شباب مطروح .

تضمنت الاحتفالية عروض فنية وكاراتيه، وفيديو توثيقى لجهود الفريق حتى الصعود ، كما تم منح شهادات تقدير للجهاز الفنى والإدارى واللاعبين .



ووجه محافظ مطروح خلال كلمته في الاحتفال التهنئة لفريق الهلال الذى ظهر بالأداء الرياضى المميز والجدارة في الصعود إلى دورى الممتاز "ب " بروح الفريق الواحد خاصة في المباراة الأخيرة والفوز المستحق أمام نادى نجمة سيناء ليؤكد على أن الفريق يسير وإدارة النادى فى الطريق الصحيح مع أندية مطروح في الدورى الممتاز "ب" مع تمنياته لباقى الفرق بالصعود والتميز .

وأكد محافظ مطروح على الاهتمام بجميع الفرق الرياضية الجماعية والفردية والتى تمثل محافظة مطروح فى كافة المحافل المحلية والدولية والتى كان أخرها حصاد الميداليات الذهبية والفضية بأولمبياد المحافظات الحدودية في نسخته الثالثة بمحافظة أسوان بعدد 19 ميدالية مما يدعو للفخر بما تزخر به مطروح من طاقات وإبداع فى المجالات المختلفة خاصة الرياضية .

وأشار محافظ مطروح إلي تبنى جميع المواهب المتميزة و تقديم الدعم لمساندتهم والإرتقاء بهم لإعلاء اسم محافظة مطروح فى كافة المحافل الرياضية ، موجها الشكر والتقدير لحزب مستقبل وطن على تنظيم الاحتفالية ولإبن مطروح الدكتور عادل حكيم وللجهاز الفنى والادارى واللاعبين بنادى الهلال .

كما أكد محافظ مطروح على ثقته في جميع شباب مطروح وقدراتهم ليست الرياضية والتنافسية فقط ..ولكن أيضا فى المساهمة فى تنمية المجتمع بما يتواكب مع تأكيد اهتمام القيادة السياسية الحكيمة بطاقات الشباب والإيمان بهم مع توفير كافة أوجه الرعاية.

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