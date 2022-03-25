شاشات عملاقة لمتابعة مباراة مصر والسنغال بـ«مهندسين أسيوط» (صور)

استعدت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس أسامة محمد أنور نقيب مهندسي أسيوط، اليوم الجمعة، لاستقبال الآلاف من المهندسين وذويهم لمشاهدة مباراة منتخب مصر والسنغال والتي تنطلق في التاسعة والنصف من مساء اليوم بالتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 م.

وقال المهندس أسامة أنور، إن النقابة وفرت عددًا من شاشات العرض تنوعت ما بين الضخمة بملعب النقابة والذي يتسع لما يزيد عن ألفي متفرج وأخرى مختلفة الأحجام بساحات النادي، مع الانتهاء من كافة الاستعدادات مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضح نقيب مهندسي أسيوط، أن النقابة وجهت الدعوة عبر صفحتها الرسمية لأعضائها وذويهم لمشاهدة المباراة، وإنه كلف بالاستعداد التام لتلك الأمسية الكروية الهامة، وتوفير كل ما يحتاجه المشاهدون خلال المباراة، وحسن استقبالهم وتوجيههم إلى المقاعد المخصصة بنادي النقابة للمباراة، وحسن التعاون بين إدارتي النادي والأمن لتقديم خدمة تليق بالمهندسين وأسرهم، ومتمنيًا الفوز للمنتخب المصري والتأهل لكأس العالم، وقضاء أمسية كروية ممتعة للمهندسين وذويهم.

وتستعد مراكز الشباب والنوادي العامة والخاصة لعرض مباراة منتخبي مصر والسنغال والمقامة باستاد القاهرة وسط بدئ توافد المواطنين لمؤازرة منتخبهم الوطني خلال المباراة.

فيما قامت جامعة أسيوط بفتح الاستاد الخاص بها ووضع شاشات عرض مكبرة لإذاعة المباراة وسط حضور المئات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.