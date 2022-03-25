الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة القاهرة تشارك غدا فى الحملة العالمية لترشيد استهلاك الطاقة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة ستشارك غدًا السبت الموافق 26 مارس فى الحملة العالمية لترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى "ساعة الأرض"، بإطفاء الإنارة غير الضرورية بنسبة 50% لمدة ساعة من الثامنة والنصف مساءً وحتى التاسعة والنصف مساءً بديوان عام المحافظة، وكافة المبانى العامة والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة، عدا غرف العمليات.


وأكد «عبدالعال»، أن "ساعة الأرض" تقدم رسالة قوية بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة داعيًا المؤسسات المصرفية والسياحية والفنادق والجهات المختلفة، للمشاركة فى هذا الحدث كما دعا المواطنين للمشاركة فيه بتخفيض الاستهلاك بمنازلهم، مؤكدًا أن المشاركة تهدف إلى توفير الطاقة واقتصاد النفقات وتقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى وهو أحد أهم الموضوعات التى سيتم مناقشتها في مؤتمر المناخ العالمي COP 27 المقرر انعقاده فى نوفمبر 2022 بشرم الشيخ، كما تهدف إلى تدريب المواطنين على المشاركة فى مسئولية التصدي للمشاكل ومشاركة شعوب العالم فى تقليل  الأسباب المؤدية لمشكلة التغير المناخي.


يذكر أن الدعوة لهذه الحملة كانت قد بدأت فى مدينة سيدنى بأستراليا عام 2007، وشارك بها أكثر من 2 مليون مؤسسة ومنزل بإطفاء الأنوار لمدة ساعة تحت شعار "ساعة الأرض"، ولاقت الحملة نجاحًا كبيرًا دعا معظم دول العالم إلى المشاركة بها فى الأعوام التالية.

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