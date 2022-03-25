أول فيديو من استهداف ميليشيا الحوثى شركة أرامكو السعودية بجدة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي بتعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة عند الساعة (25: 17)، لعمل عدائي تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.



وأوضح «المالكي» عن نشوب حريق بخزانين اثنين تابعين للمنشأة النفطية، وتمت السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية، مضيفًا أن هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية، ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي، وليس هناك أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة بمدينة جدة.

وكان أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن سقوط مقذوف معادٍ على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة بالسعودية.

وأوضح أن حريقًا محدودًا اندلع بالمحطة، مشيرًا إلى عدم سقوط أي خسائر بشرية، وقال: "نمارس ضبط النفس ونحتفظ بحق الرد بالتوقيت المناسب".

كما أعلن التحالف عنه "استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب"، مشيرًا إلى وقوع "أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات".