الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بقتل شقيقه فى مشاجرة بعين شمس

المتهم
المتهم

انتهت مشاجرة بين شقيقين بمنطقة عين شمس لمصرع أحدهما بجرح ذبحي بالرقبة وآخر بالصدر وطعنات أخرى وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة ووفاة شخص بمنطقة عين شمس وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص وفاة "ع. س" 25 سنة، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وآخر بالصدر وطعنات أخرى.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وشقيقه تطورت إلى الاشتباك بالسلاح الأبيض الذي أسفر عن قيام أحدهما بجرح ذبحي بالرقبة وآخر بالصدر وطعنات أخرى لآخر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم ونقل جثة المجني عليه إلى المشرحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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على هامش الأزمة

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