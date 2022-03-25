إنعام كجه جى توقع عقد ترجمة «النبيذة» للفرنسية عبر منشورات غاليمار

وقعت الروائية الكبيرة إنعام كجه جي، عقد ترجمة روايتها "النبيذة" للغة الفرنسية.

وكتبت إنعام كجه جي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تقول: "نهار باريسي مشمس سعدت فيه بتوقيع عقد ترجمة (النبيذة) إلى الفرنسية لدى منشورات غاليمار العريقة وفي سلسلة (من العالم أجمع)".

وأضافت: "السلسلة التي تأسست في ثلاثينيات القرن الماضي وأصدرت ترجمات لكيرواك وهمنغواي وكالفينو وباموق ويوسا وأشيغورو وهندكه وشتاينبك ونابوكوف وميشيما وجيمس جويس وعشرات غيرهم".

أما عن رواية النبيذة للروائية العراقية إنعام كجه جي فقد صدرت الرواية لأوّل مرة في العام 2017 عن دار الجديد في بيروت، ودخلت في القائمة النهائية "القصيرة" للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2019، المعروفة باسم "جائزة بوكر العربية".

تروي الروائية العراقية "إنعام كجه جي" في هذه الرواية حكاية تغوص في تاريخ العراق الحديث، عن الصحفية "تاج الملوك عبدالمجيد" التي عاصرت الحقبة الملكية العراقية، وهي صاحبة أول مجلة في بغداد، تتورط تاج الملوك في نشاط وطني ضد الحكومة، وتسافر للعمل في إذاعة كراتشي العربية مع زميلها الفلسطيني. وكان آخر ما صدر لإنعام كجه جي هي مجموعة "بلاد الطاخ طاخ" والتي صدرت عن الدار المصرية اللبنانية في مصر، وتعد المجموعة القصصية ثمرة أول تعاون بين "كجه جي" و"الدار المصرية اللبنانية"، وتضم 12 قصة قصيرة تبرز السمات الأسلوبية المعروفة للمؤلفة التي تكتب بلغة الحياة اليومية، وتجمع بين البساطة والعمق في قالب سردي واحد، بالإضافة إلى ولعها الحاد بالمفارقات الساخرة داخل عالم غرائبي مسكون بالحنين".

أما عن إنعام كجه جي فهي صحفية وروائية عراقية، تعمل وتعيش في باريس، صدرت لها عدة روايات منها: سواقي القلوب، الحفيدة الأمريكية، طشاري، والنبيذة، وترجمت رواياتها إلى عشر لغات أجنبية، وأنجزت عدة أفلام تسجيلية منها: نزيهة الدليمي، محجوب عمر خدام اللطافة، هدية وديع فلسطين إلى سلمى مرشاق.

وكانت روايتها "الحفيدة الأمريكية"الصادرة عام 2008 عن دار الجديد في بيروت، قد وصلت إلى القائمة النهائية "القصيرة" للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2009، المعروفة باسم "جائزة بوكر العربية".