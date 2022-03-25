الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تؤكد الالتزام بمعايير القانون الإنسانى فى معاملة الأسرى

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، التزامها بمعايير القانون الإنساني الدولي في معاملة الأسرى الأوكرانيين، وأنها تتيح لهم الاتصال بذويهم وتقدم لهم الرعاية الصحية وثلاث وجبات غذائية يوميًا.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شئون الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، إن جميع الأسرى الأوكرانيين في روسيا "تجري معاملتهم حسب معايير القانون الإنساني الدولي"، بما يشمل احتجازهم في ظروف إنسانية وإمدادهم بثلاث وجبات غذائية يوميًا وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في الوقت المناسب.

وشدد ميزينتسيف، على عدم ممارسة أي عنف أو ضغط نفسي على الأسرى الأوكرانيين، مؤكدًا منحهم فرصة التواصل مع عوائلهم.

وأكد أن روسيا تتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه المسألة.

وحمّل ميزينتسيف، كييف عن انتهاك أبسط المعايير الإنسانية ومتطلبات اتفاقية جنيف الثالثة بشكل صارخ في تعاملها مع الأسرى الروس.

وزارة الدفاع الروسية الدفاع الروسية القانون الإنساني القانون الانساني الدولي معاملة الأسرى

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