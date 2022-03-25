«وقاية النباتات» يعقد 21 دورة تدريبية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

قال الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم عقد 21 تدريبية وندوة إرشادية ومدرسة حقلية خلال يناير وفبراير، لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، مشيرًا إلى تنفيذ ثلاث دورات تدريبية لتدريب الشباب علي مكافحة سوسة النخيل الحمراء، بالتعاون مديرية الزراعة بالوادي الجديد بمركزى الداخلة والخارجة وواحة باريس.

كما تم تنفيذ 9 مدارس حقلية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بـ27 جلسة حقلية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ومديرية الزراعة بالوادي الجديد فضلا عن مدرسة حقلية في الواحات البحرية، وجار اعتماد مدرستين حقليتين في أسوان تستمر لمدة عام، بالإضافة إلى تنفيذ 8 ندوات إرشادية بمحافظات أسوان والشرقية والجيزة والوادي الجديد.

‏

حملات قومية لمواجهة الممارسات الخاطئة

‏كما قام المعهد خلال هذا الأسبوع كجهة منفذة للحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، بالاشتراك مع المعاهد والمعامل المتخصصة في الواحات البحرية بتنفيذ ورشة عمل عن مكافحة آفات النخيل، تم من خلالها مناقشة بعض المشاكل والممارسات الخاطئة، التي تم رصدها وكيفية حلولها بجانب التعرف على العمليات الزراعية الصحيحة وارتباطها بمكافحة الآفات.

يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الحملات الإرشادية والتوعوية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية نفذ معهد بحوث وقاية النباتات واحدا وعشرين دورة.