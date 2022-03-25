أهالي الغربية يؤازرون المنتخب قبل مباراته مع السنغال.. ووالد النني: متفائل بالفوز

تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة الفراعنة المهمة أمام السنغال اليوم في التصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، والتى فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية فى مصر، الوضع لم يختلف كثيرًا في محافظة الغربية، خاصة في ظل وجود نجوم المنتخب محمد صلاح ومحمد النني أبناء مركزي بسيون والمحلة الكبري، والمحترفين في الدوري الإنجليزي، وكذلك عقب دعوة محمد صلاح لعدد كبير من أهالي قريته نجريج، لحضور المباراة وكذلك نظمت روابط المحلة الكبرى بلدية وغزل المحلة عدة قوافل للتواجد داخل المباراة وتشجيع مصر.

من جهته؛ أكد ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج، أن فخر الغربية ابن قريته النجم محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة، قد وجه رسالة إلى الجماهير المصرية، وذلك قبل اللقاء المرتقب مع السنغال في الجولة الأولى من الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم، مطالبًا الجميع بالدعاء والمساندة من أجل تحقيق الحلم المصري في بلوغ المونديال للمرة الثانية على التوالي والثأر لمباراة النهائي الإفريقي التي خسرها المنتخب المصري أما شقيقه السنغالي في الكاميرون.

فيما أعرب نجم الفراعنة ووالد لاعب الأرسنال الإنجليزي، محمد النني، عن تفاؤله الشديد قبل المباراة المؤهلة الأولى أمام السنغال، قائلًا: نثق تمامًا في قدرة هذا الفريق على الوصول لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف ناصر النني لـ"الدستور": تحدثت مع محمد، بعد عقب الإجتماع الفني أمس، وأكد لي أن الفريق المصري تعاهد على تعويض ضياع لقب المونديال الإفريقي أمام نفس الفريق في الشهر الماضي، وأن جميع اللاعبين متحمسين للغاية لتقديم أفضل مستوياتهم خلال المباراة اليوم وفي مباراة العودة في العاصمة السنغالية دكار.

وأكد النني الكبير، أنه سيحضر المباراة من الملعب لمؤازرة نجله وبصحبته نجلته شروق، وأشقاء محمد الصغار الذين يتفاءل محمد بتواجدهم في ملعب اللقاء، وأنه سافر عصر اليوم من المحلة للقاهرة مع جماهير المحلة لتشجيع المنتخب المصري.