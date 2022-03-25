اليوم.. كنيسة البابا شنودة ترعى لقاء لموهوبي المسرح مع وجدي وليم

أعلنت كنيسة البابا الراحل شنودة الثالث، للأقباط الأرثوذكس، بمدينة زهور 15 مايو، بإيبارشية حلوان والمعصرة، عز زيارة لبطل الافلام الدينية المسيحية الفنان وجدي وليم.



وقالت الكنيسة، في بيان رسمي صدر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الفنان وجدي وليم، سيقوم بالمشاركة بحضور القداس الإلهي اليوم الجمعة الموافق 25 مارس، وعقب ذلك سيلتقي موهوبي فريق المسرحي بالكنيسة.



ويأتي اللقاء الفني لموهوبي الكنيسة في المجال المسرحي، مع الفنان وجدي وليم، تحت رعاية القس اثناسيوس رزق راعي الكنيسة ومقدم برنامج الصديقان عبر قناة المحور.



وعلى صعيد يخص الكنيسة السريانية الارثوذكسية الشقيقة، استقبل قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لبنان قدس الأب أندراوس الأنطوني، وذلك في المقرّ البطريركي في العطشانة - لبنان.



‎حضر اللقاء نيافة المطران مار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام.



‎خلال اللقاء، هنّأ قداسة سيدنا البطريرك الأب أندراوس السرياني على تعيينه لخدمة أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لبنان وتمنّى له التوفيق في خدمته الرعوية. كما بحث معه شؤونًا مسكونية تهمّ الكنيستين الشقيقتين. وفي نهاية اللقاء، أهدى قداسة سيدنا البطريرك الأب أندراوس الصلاة الربانية باللغة السريانية.