الجمعة 25 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. كنيسة البابا شنودة ترعى لقاء لموهوبي المسرح مع وجدي وليم

كنيسة البابا الراحل
كنيسة البابا الراحل شنودة الثالث

أعلنت كنيسة البابا الراحل شنودة الثالث، للأقباط الأرثوذكس، بمدينة زهور 15 مايو، بإيبارشية حلوان والمعصرة، عز زيارة لبطل الافلام الدينية المسيحية الفنان وجدي وليم.


وقالت الكنيسة، في بيان رسمي صدر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الفنان وجدي وليم، سيقوم بالمشاركة بحضور القداس الإلهي اليوم الجمعة الموافق 25 مارس، وعقب ذلك سيلتقي موهوبي فريق المسرحي بالكنيسة.


ويأتي اللقاء الفني لموهوبي الكنيسة في المجال المسرحي، مع الفنان وجدي وليم، تحت رعاية القس اثناسيوس رزق راعي الكنيسة ومقدم برنامج الصديقان عبر قناة المحور.


وعلى صعيد يخص الكنيسة السريانية الارثوذكسية الشقيقة، استقبل قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لبنان قدس الأب أندراوس الأنطوني، وذلك في المقرّ البطريركي في العطشانة - لبنان. 


‎حضر اللقاء نيافة المطران مار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام.


‎خلال اللقاء، هنّأ قداسة سيدنا البطريرك الأب أندراوس السرياني على تعيينه لخدمة أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لبنان وتمنّى له التوفيق في خدمته الرعوية. كما بحث معه شؤونًا مسكونية تهمّ الكنيستين الشقيقتين. وفي نهاية اللقاء، أهدى قداسة سيدنا البطريرك الأب أندراوس الصلاة الربانية باللغة السريانية.

مسرحية مسرح مسرح كنسي مسرحية كنيسة مسرح كنيسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

قبل المواجهة.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والسنغال

تفاصيل إلغاء السعودية شرط المحرم لأداء السيدات العمرة

وفاة الفنان أحمد حلاوة بعد صراع مع المرض

مصدر أمنى ينفى أكاذيب «الإرهابية» بوجود أعمال تخل بالأمن

وزيرة الثقافة تنعى أحمد حلاوة: «علامة فى فن التمثيل والإخراج»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

صور

التدريب الأخير للمنتخب قبل المباراة

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق شوارع القدس لتأمين ماراثون

«خطة عمل مشترك».. توقيع مذكرة تفاهم عسكرى بين إسرائيل والمغرب

الاحتلال يبقي على حالة التأهب خوفاً من التصعيد بعد عملية «بئر سبع»