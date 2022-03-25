الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: اعتماد الروبل فى مدفوعات الغاز الأوروبية سيطبق على «غازبرو»

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم، أن اعتماد الروبل في مدفوعات الغاز الأوروبية سيطبق على شركة «غازبرو».

وأوضح « بيسكوف» أن تعليمات الرئيس الروسي حول اعتماد الروبل في مدفوعات الغاز الأوروبية لا تنطبق على شركة «نوفاتيك».

ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن شركة الغاز الروسية "نوفاتيك" هي شركة خاصة، وقال: "هناك تعليمات إلى (غازبروم) من الرئيس الروسي بقبول المدفوعات بالروبل، في الواقع، خلال الأيام الأربعة المتبقية، سيتعين على (غازبروم) إجراء اتصالات وتطوير نظام شفاف ومفهوم، وكيف يمكن تنفيذه تقنيا ولوجستيا".

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 روسيا الكرملية إعتماد الأسماء الروبل أوكرانيا

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