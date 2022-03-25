الكرملين: اعتماد الروبل فى مدفوعات الغاز الأوروبية سيطبق على «غازبرو»

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم، أن اعتماد الروبل في مدفوعات الغاز الأوروبية سيطبق على شركة «غازبرو».

وأوضح « بيسكوف» أن تعليمات الرئيس الروسي حول اعتماد الروبل في مدفوعات الغاز الأوروبية لا تنطبق على شركة «نوفاتيك».

ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن شركة الغاز الروسية "نوفاتيك" هي شركة خاصة، وقال: "هناك تعليمات إلى (غازبروم) من الرئيس الروسي بقبول المدفوعات بالروبل، في الواقع، خلال الأيام الأربعة المتبقية، سيتعين على (غازبروم) إجراء اتصالات وتطوير نظام شفاف ومفهوم، وكيف يمكن تنفيذه تقنيا ولوجستيا".