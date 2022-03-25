الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مستقبل وطن ببنى سويف يفتتح معارض «أهلًا رمضان» فى 4 مراكز

المعرض
المعرض

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، معرض «أهلا رمضان» للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمراكز سمسطا وببا والفشن وإهناسيا، بالتعاون مع الهيئة البرلمانية للحزب، في إطار دور حزب مستقبل وطن المجتمعي برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، وتوجيهات النائب حسام العمدة أمين الحزب ببني سويف رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب بالمحافظة، بالتوسع في إقامة معارض اهلًا رمضان لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

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وقال النائب حسام العمدة أمين الحزب ببني سويف رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب بالمحافظة إن الحزب يدعم جهود الدولة في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، والوصول بتلك المعارض لكافة المراكز، ورفع أي أعباء عن كاهل المواطنين.

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وأشار النائب حسام العمدة إلى أن الحزب افتتح معرض أهلًا رمضان بمراكز الفشن وسمسطا وببا وإهناسيا، وجار افتتاح المعرض بمركز وبندر بني سويف كذلك مركزي الواسطى وناصر بالتعاون مع النواب.

مستقبل وطن بني سويف المواطنين معارض اهلا رمضان أسعار مخفضة اهلا رمضان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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على هامش الأزمة

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