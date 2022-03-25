البرلمان العربى يدين تهديد إسرائيل بمصادرة وإغلاق نادى هلال القدس

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات، التهديد العنصري لإسرائيل بشأن مصادرة وإغلاق نادي هلال القدس.

وأشار البرلمان العربي إلى أن هذا يقع تحت حجج واهية، بهدف وقف الخدمات والأنشطة التي يقدمها النادي على الصعيد الرياضي والثقافي والاجتماعي، والذي يأتي ضمن سياسة تهويد القدس التي تتبعها قوة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومحاولات إغلاق المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس.

وأكد البرلمان العربي، في بيان له، أن انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وضد الرياضة الفلسطينية تشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين الدولية والمواثيق الرياضية ومواثيق حقوق الإنسان ويجب التصدي لها. وشدد البرلمان العربي على وقوفه الكامل مع السلطات الفلسطينية وإدارة نادي هلال القدس ولاعبيه وجماهيره، في وجه هذا الإجراء التعسفي الظالم، وجدد دعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني الأعزل والتصدي للمخطط الخبيث لتهويد مدينة القدس، حتى إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.