تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، 28 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت.

وبلغت حركة الصادرات من البضائع العامة 4230 طنًا، تشمل: 300 طن فوسفات، و400 طن يوريا، و390 طن نترات، و15 طن رمل، و3125 طن كوارتز.

كما بلغت حركة الواردات من البضائع العامة 38902 طن، تشمل: 2850 طن قمح، و6720 طن كلوريد إيثلين، و12368 طن حديد، و12686 طن خردة، و3400 طن فول، و878 طن خشب زان.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 618 حاوية مكافئة، تشمل: خضروات «بقدونس- خرشوف- بطاطس- فاصوليا- خضار مجمد مشكل»، وحاصلات زراعية «فول سودانى- ثوم- شمر- فول- ريحان- شبت- حبهان- لب سوبر- أرز- برسيم- بصل- ليمون- كراوية»، وفواكه «برتقال- فراولة- يوسفي»، يتم تصديرها إلى كل من: الإمارات، الأردن، السعودية، ألمانيا، إنجلترا، هولندا، اليونان، كرواتيا، باكستان، أمريكا، الهند، سلوفينيا، إسبانيا ومالطا.

وبلغ عدد الحاويات الواردة 81 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 739 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 109201 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 123212 طنًا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5128 شاحنة.