«مياه القناة» تبدأ تطهير الحاويات والمحطات لتوفير مياه نظيفة في الصيف

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، إنه تم البدء في تنفيذ خطة الشركة لتطهير الحاويات وبيارات محطات مياه الشرب في إقليم محافظات القناة الثلاث "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، استعدادا لفصل الصيف، لتقديم خدمات متميزة وأفضل، وذلك لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن خطة تطهير الحاويات وبيارات محطات مياه الشرب، ترتكز على عدة محاور منها الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة في مجال مياه الشرب للمواطنين في محافظات القناة الثلاثة، وصيانة دورية للمحطات لرفع كفاءتها، وذلك لضمان استمرارها في العمل، وإطالة عمرها الافتراضي، بالإضافة إلى زيادة عدد محطات مياه الشرب، للقضاء بشكل نهائي على ضعف المياه بسبب الزيادة السكانية.

وأضاف أنه أصدر تعليمات مشددة على جميع رؤساء المناطق وفنيى وعمال الشركة بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع محطات وشبكات مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع، والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وتابع عصمت أنه تم ترحيل خط مياه قطر 315 مم المغذي من محطة جلبانة بالقنطرة غرب، إلى القنطرة شرق بعيداً عن شط قناة السويس، حيث كان كثير الكسورات بسبب المد والجذب وأمواج السفن، كما تم إصلاح خط 600 مم أمام قمة فايد، وتم إصلاح خط مياه قطر 8 بوصة بمنطقة الوابورت التابعة لمركز ومدينة القصاصين، كما تم الانتهاء من أعمال صيانة خط 1000 مم بمحطة مياه المستقبل.