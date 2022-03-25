برلماني: موقف السيسي من أزمة الباعة الجائلين يكشف إنسانيته وتضامنه مع البسطاء

اعتبر النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من الباعة الجائلين وتوجيهاته للمحافظين، بالعمل على توفير محلات لهم وعدم التعرض لهم واستسهال إخلاءهم من أماكنهم، تأكيد بانحيازه للمواطن البسيط "الغلبان"، منوها بما قاله الرئيس السيسي بأن "الغلبان في رقبتي وهؤلاء 2 مليون بائع جائل يعني 2 مليون أسرة".

ولفت أبو عايشة، في تصريحات له اليوم، بأن حديث الرئيس السيسي عن الباعة الجائلين يكشف عن إحساسه بكافة شرائح المجتمع. فهو من قلب المجتمع ويشعر بالجميع، ويده ممدوة في كافة القضايا والأزمات والمشاكل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة في عهد الرئيس السيسي قادرة على وضع الحلول لمختلف القضايا، وتوجيهات الرئيس السيسي بإنشاء محلات لهؤلاء الباعة الجائلين، في أماكن "مناسبة وخالية"، داخل مختلف المحافظات وتحت الكباري واستغلال هذه المساحات، يؤكد أن الدولة فاعلة للحل وليس للتخلص من المشكلة سريعًا.

واختتم بأن الاقتصاد المصري يقف على أرض صلبة وتصدي الدولة لمختلف المشاكل الحادة والخطير،ة مثل مشكلة العشوائيات من قبل، يؤكد إنها تتحرك بحلول واعية من قيادتها، وحريصة على الارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين، مثلما هو الحال في مشروع حياة كريمة وغيرها من المشاريع الرائدة.

وكان الرئيس السيسي قد تحدث عن الباعة الجائلين، حيث قال: «علشان أحل مسألة الباعة الجائلين في القاهرة عاوز محلات كتيرة وبأسعار معقولة علشان الناس تقف فيها، لو مشيناهم بعيد الناس دي تاكل إزاي؟».

وأضاف: «أنا في النهاية لو قلت الـ2 مليون ملهومش مكان ويلا امشوا من هنا ده مينفعش، محدش ينفع يعمل كدة ويحل المسألة بإن الأمن يتصرف لأ، إحنا نتصرف، أنا كمحافظ أتصرف أشوف أماكن فاضية وأجهزها محلات وبسعر مناسب وأجيب الناس دي تقف فيها وأرقيها وأطورها.. دول أهلنا.. كنا بنطور طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، جه المسؤولين ياخدوا مني تصديق على إخلاء الباعة الجائلين قولتلهم اعملوا محلات وخد الناس دي وحطها في محلات وهتلاقيهم موجودين دلوقتي».